Южные районы Минской области заканчивают яровой сев

Новости Беларуси. Однако работы не завершены: параллельно хлеборобы приступили к посадке корнеплодов и севу кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Несвижском районе почва прогрелась до оптимальной для этих культур температуры.
Новости Беларуси. Однако работы не завершены: параллельно хлеборобы приступили к посадке корнеплодов и севу кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Несвижском районе почва прогрелась до оптимальной для этих культур температуры.
Иван Антонович, механизатор:
Погода в основном нормальная была. Пару дней шли должди, были перерывы. Тут сильно не поспешишь, потому что есть определенная технология сева. Скорость посевного агрегата должна быть не больше 7 км/ч. Поэтому мы выполняем требования, которые должны быть.
Михаил Кононович, главный агроном сельхозпредприятия «Новая жизнь» Несвижского района:
Озимые культуры, как и обычные: посеяли с осени 1050 га. Произведена первая подкормка, сегодня начали вторую подкормку озимых культур. Яровые, зерновые, ячмень на 500 га посеяны, свекла на 400 га и 800 га кукурузы.
В 2018 году семенами яровых зерновых хозяйства Минской области обеспечены полностью. Нет проблем с топливом и запчастями. Предполагается, что урожай зерновых и зернобобовых культур с кукурузой в регионе приблизится к 2,5 миллионов тонн.