Южные районы Минской области заканчивают яровой сев

Новости Беларуси. Однако работы не завершены: параллельно хлеборобы приступили к посадке корнеплодов и севу кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе почва прогрелась до оптимальной для этих культур температуры.