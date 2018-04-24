Прямой эфир

Южные районы Минской области заканчивают яровой сев

24 апреля 2018 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Однако работы не завершены: параллельно хлеборобы приступили к посадке корнеплодов и севу кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе почва прогрелась до оптимальной для этих культур температуры.

Южные районы Минской области заканчивают яровой сев-1

Иван Антонович, механизатор:
Погода в основном нормальная была. Пару дней шли должди, были перерывы. Тут сильно не поспешишь, потому что есть определенная технология сева. Скорость посевного агрегата должна быть не больше 7 км/ч. Поэтому мы выполняем требования, которые должны быть.

Южные районы Минской области заканчивают яровой сев-4

Михаил Кононович, главный агроном сельхозпредприятия «Новая жизнь» Несвижского района:
Озимые культуры, как и обычные: посеяли с осени 1050 га. Произведена первая подкормка, сегодня начали вторую подкормку озимых культур. Яровые, зерновые, ячмень на 500 га посеяны, свекла на 400 га и 800 га кукурузы.

Южные районы Минской области заканчивают яровой сев-7

В 2018 году семенами яровых зерновых хозяйства Минской области обеспечены полностью. Нет проблем с топливом и запчастями. Предполагается, что урожай зерновых и зернобобовых культур с кукурузой в регионе приблизится к 2,5 миллионов тонн.

# Экономика # Сельское хозяйство # Фотофакт # Иван Антонович # Михаил Кононович

Другие новости рубрики

Все новости
Экономическое развитие Минска: «Большой город»
24 апреля 2018 13:53

Экономическое развитие Минска: «Большой город»

Зампред Мингорисполкома о средней зарплате: «По этому году она составит около 1 420 рублей»
24 апреля 2018 13:52

Зампред Мингорисполкома о средней зарплате: «По этому году она составит около 1 420 рублей»

Какие льготы предлагают инвесторам в Минске?
24 апреля 2018 13:50

Какие льготы предлагают инвесторам в Минске?