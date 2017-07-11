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Предприятие по сборке белорусских комбайнов может появиться в Турции

11 июля 2017 06:31
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Новости Беларуси. Белорусские комбайны с южной пропиской. В Турции может появиться сборочное предприятие этих сельскохозяйственных машин. Переговоры по данному вопросу ведут «Гомсельмаш» и один из турецких производителей техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленность в этом государстве – один из ведущих секторов экономики. В настоящее время здесь возрастает роль машиностроительного комплекса. В этой связи Беларуси есть что предложить зарубежным партнерам.

Еще одним приоритетным направлением взаимодействия может стать партнерство в финансовой сфере. В частности, речь идет о создании в Беларуси банка с турецким капиталом.

# Экономика # Беларусь-Турция

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