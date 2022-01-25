Новости экономики за 25.01.2022

Турецкая экономика столкнулась с историческим сбоем в электроснабжении промышленных объектов. Причина – действия Ирана, который объявил о временном прекращении экспорта газа. А это основной вид сырья при производстве электроэнергии – на нем работают более половины электростанций страны. Тем временем Тегеран объяснил свои действия техническими проблемами и позже сообщил о возобновлении экспорта газа, но правительство Турции опровергло эти заявления. Теперь в стране предусмотрена специальная подача электричества – 3 дня в неделю. А некоторые крупные компании уже объявили о приостановке работы.

В Турции из-за нестабильной валюты и высокой инфляции резко выросла популярность биткойна. Все больше жителей страны используют цифровую валюту, несмотря на ее запрет. В 2021 году объемы выросли на 1 500 % по сравнению с 2020 годом. Такие же тенденции наблюдаются на рынках Африки и Латинской Америки.

В 2021 году было продано биткоинов на почти 211 миллиардов турецких лир. В 2020 году этот показатель был на уровне 20 миллиардов лир. И, к слову, о запрете, который Центральный банк ввел в апреле. По оценкам экспертов, власти не планируют полностью запретить криптовалюту, напротив, готовят законопроект о защите пользователей.