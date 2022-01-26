Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу

Новости Беларуси. Глава государства утвердил Государственную инвестиционную программу на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом возможностей бюджета значительная часть средств будет направлена на финансирование строительных проектов, реализация которых завершается в 2022, а также объектов с высокой степенью строительной готовности. В общей сложности государством выделяется почти 700 миллионов рублей. Из них 275 миллионов – на проекты производственной сферы, направленные на достижение положительного экономического эффекта.

В целом в инвестпрограмму включены 157 объектов. В их числе завод по производству вакцины, инфраструктура пунктов пропуска на государственной границе и другие.