Прямой эфир

Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу

26 января 2022 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Глава государства утвердил Государственную инвестиционную программу на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу-1

С учетом возможностей бюджета значительная часть средств будет направлена на финансирование строительных проектов, реализация которых завершается в 2022, а также объектов с высокой степенью строительной готовности. В общей сложности государством выделяется почти 700 миллионов рублей. Из них 275 миллионов – на проекты производственной сферы, направленные на достижение положительного экономического эффекта.  

В целом в инвестпрограмму включены 157 объектов. В их числе завод по производству вакцины, инфраструктура пунктов пропуска на государственной границе и другие.  

# Государственная политика в сфере инвестиций # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 25.01.2022
25 января 2022 18:13

Новости экономики за 25.01.2022

Белорусское масло, сухое молоко и цемент составили топ биржевых продаж года в России
25 января 2022 18:02

Белорусское масло, сухое молоко и цемент составили топ биржевых продаж года в России

В мире растёт спрос на российскую компьютерную технику. В первые недели января девайсов продали почти в два раза больше
25 января 2022 17:59

В мире растёт спрос на российскую компьютерную технику. В первые недели января девайсов продали почти в два раза больше