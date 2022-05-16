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Более 30 танкеров с российской нефтью отправились в Азию

16 мая 2022 16:01
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После отказа Европы закупать российскую нефть активный спрос на нее предъявили индийские и китайские компании. Более трех десятков танкеров с нефтью вышли из российских портов в Балтийское море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 танкеров с российской нефтью отправились в Азию-1

Они могут везти более 20 миллионов баррелей сырья для азиатских заказчиков. Такой объем приравнивается к 1 % сырья от всего российского экспорта. Дорога в Индию занимает около четырех недель. Государственные и частные НПЗ Индии закупили с конца февраля более 40 миллионов баррелей российской нефти. Местные импортеры готовы и дальше наращивать закупки.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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