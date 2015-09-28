Более 20 сортов яблок в Могилевской области: как качественный продукт удается сохранить до мая

Новости Беларуси. Новейшие технологии в помощь садоводам. Еще каких-то 15 лет назад отыскать на прилавках магазинов сочные белорусские яблоки в конце зимы было настоящей утопией. Сегодня благодаря новым подходам к хранению они остаются наливными вплоть до мая. А яблоки из белорусских садов с ажиотажем уходят и на экспорт. Так, в одном из хозяйств Могилевской области выращивают больше 20 сортов.

Алеся Кирик, садовод ОАО «Александрийское»:

Каждое яблочно бережно снимаем, чтобы не было повреждений, чтобы они долго хранились.

Садовод с пятилетнем стажем Алеся Кирик уже с закрытыми глазами может определить сорт яблок в саду сельхозпредприятия «Александрийское». Ранние сорта здесь начинают снимать в конце июля и продолжают вплоть до ноября. Строго вручную и в специальные ведра с мягким дном – все для максимальной бережливости. Но собрать яблоки – это только полдела. Их еще и сохранить нужно. Для этих целей в хозяйстве есть современное фруктохранилище.

Нелли Васильева, начальник фруктохранилища ОАО «Александрийское»:

В камерах хранения оптимальная температура – плюс 1-2. И она опускается медленно до оптимальной. При таком качественном хранении яблоки могут храниться до мая.

Константин Бородаенко, ведущий агроном-садовод ОАО «Александрийское»:

Еще 10-15 лет назад у нас не было условий для хранения нашей продукции. В данный моменту нас есть фруктохранилища, которые позволяют нам создать все необходимые условия для хранения яблок.

Вслед за ручным сбором урожая с деревьев – не менее бережная сортировка. Полностью автоматизированная линия на первом своем этапе сама моет, чистит и сушит яблоки. И только лишь после такой тщательной подготовки приступает к сортировке.

В час здесь проходит сортировку до четырех тонн яблок. Причем эта умная машина сама отбирает их по цвету и по размеру. А сортировщикам остается лишь разложить яблочки по сортам.

Галина Терентий, заместитель генерального директора Могилевской областной ассоциации производителей плодоовощной продукции:

Ситуация изменилась, когда была принята программа развития плодоводства. За это время хозяйствами были посажены сады. Сейчас имеется порядка 3,3 тысяч га. Яблоки ничем не уступают импортным.

Белорусский производитель уже на практике ощутил: на отечественных яблоках можно еще и заработать. В «Александрийском», к примеру, порядка 70% выращенной продукции идет на экспорт. И это, говорят в хозяйстве, далеко не предел. Ведь мощности хранилища позволяют еще замахнуться на пару тысяч тонн дополнительного урожая, который, уверены местные садоводы, уже не за горами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.