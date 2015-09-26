«Мы еще не такие богатые, чтобы кормить скот всеми добавками, гормонами». О молоке сухом и натуральном интервью с гендиректором ОАО «Савушкин продукт»

Непросто пробиться на новые рынки! Даже президенты порой вступают в горячую полемику, защищая своих производителей. Примером может быть недавний Форум регионов в Сочи, когда Назарбаев, Путин и Лукашенко политизировали молочную тему. Напомним, как это было.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Мы с нашим другом Александром Григорьевичем спорим. Он "шпарит" туда порошок этот, порошок разбавляется. Это совсем не цельное молоко, а продается по тем же ценам, по которым производит наше молоко. Наши товаропроизводители говорят: «Как же так?». У нас нет грани, мы сами в этом виноваты. Должна быть справедливая конкуренция между производителями натурального и восстановленного молока.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Во-первых, мы живем в рыночных условиях. И самый продвинутый рыночник среди нас, вы это видите и по программам, – Нурсултан Абишевич. Покупают в Казахстане молоко такое, ну туда и везут его. Не покупают – не повезли бы. Это во-первых. Во-вторых, все прекрасно понимают, что и Россия, и Беларусь взаимно сушат это молоко, удаляют воду. И когда пик молока падает, когда его не хватает, Россия заказывает в Беларуси, мы часто покупаем в России это молоко, разбавляем его, то есть добавляя воду, и получается нормализованное молоко.

Если рассуждаешь на какую-то тему и проблему, надо глубже в ней разбираться.

По совету Президента мы решили поглубже разобраться в этой теме. С директором одного из крупнейших в Беларуси предприятий молочной отрасли говорили о молоке сухом и натуральном, и о том, куда пробивает русло белорусская молочная река.

Юрий Козиятко (увидев, что в цехе - одна автоматика): Так а где тогда все ваши люди работают, такое большое количество?

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:

Продажа! Продают все!

Юрий Козиятко: То есть сегодня уже не производство, а продажа, да?

Александр Савчиц:

Сегодня самое главное – продать. Произвести сегодня не проблема. Мы рынки искали и будем искать. Во-первых, мы получили европейское разрешение на Европу. Мы начали потихоньку, пока первые шаги, но 600-800 тысяч евро в месяц – это уже хорошо. Я не думаю, что мы на этом остановимся. И отправили мы первые партии молока в Китай, Гонконг.

Юрий Козиятко: А в России сейчас в связи с девальвацией российского рубля конкурентоспособность не падает, покупают наше молоко?

Александр Савчиц:

Естественно, конкурентоспособность падает – мы меньше зарабатываем. Но, тем не менее, мы работаем, мы берем где-то объемами и так далее. Ну, что делать. Я думаю, что это временный период, как всегда. Молоко все время так было…

Юрий Козиятко: Молочные реки и крутые берега.

Александр Савчиц:

Да-да.

Юрий Козиятко: Финансовые.

Александр Савчиц:

Совершенно правильно.

Юрий Козиятко: С другой стороны, сейчас Россия под санкциями. У вас тоже есть шанс продать дополнительную продукцию.

Александр Савчиц:

Мы и продаем. Я еще раз говорю…

Юрий Козиятко: Скажем, сыр «Пармезан», о котором премьер-министр России вспоминал, будете производить или нет?

Александр Савчиц:

Сыр «Пармезан» будем производить. Для этого надо создать условия. Мы еще немножко не готовы. Но пробные партии мы уже делаем. Это надо, чтобы он созревал, как минимум, год-полтора.

Юрий Козиятко: То есть надо, чтобы санкции продлились еще?

Александр Савчиц:

Нет, не надо санкции!

Юрий Козиятко: Шучу! (улыбается)

Александр Савчиц:

Мы готовы к конкуренции.

На самом деле, вы попали практически на завод-автомат. Здесь все в компьютерах, здесь человеческая рука только может на кнопку компьютера нажать. И не более того. Все остальное делает компьютер. Юрий Козиятко: Разбавить нельзя.

Александр Савчиц:

Нет. Нет, остановить все можно. Но я еще раз говорю: если что-то где-то не так, процесс компьютер сам остановит.

Юрий Козиятко: А вот чем-то белорусское молоко отличается от молока европейского? В Евросоюзе считается, что молоко получше, все продукты лучше, чем у нас.

Александр Савчиц:

Да неправда. Лучше продукции, чем в Беларуси, сегодня нет. Потому что мы еще не такие богатые, чтобы кормить скот всеми добавками, гормонами и так далее и тому подобное.

Понимаете или нет? Поэтому и сегодня наши коровы пасутся на чистом лугу, химикатов мы много меньше вносим, потому что, еще раз говорю, мы еще не такие богатые, чтобы получать такие урожаи – по 100 и по 120 центнеров. Это надо внести и азот, и калий, и фосфор, и так далее.

Юрий Козиятко: Во многих европейских странах на этикетке, на упаковке молочной есть код. Можно его забить в компьютер и узнать, какая корова дала молоко, чем она болела, какие прививки.

Александр Савчиц:

То же самое и у нас. Один к одному. У нас на комбинате, вот мы сейчас зайдем в диспетчерскую, мы можем просмотреть каждую машину, каждый литр молока, откуда приехал, где мы его забрали, с каким качеством забрали там, куда оно у нас по этим трубам добежало и где вышло.

Юрий Козиятко: Где все-таки сухое молоко, о котором Назарбаев говорил российскому президенту? На Форуме эта проблема политический уровень получила.

Александр Савчиц:

Сухое молоко «Савушкин продукт» не делает. Я вам еще раз говорю. Всегда из свежего молока.

Юрий Козиятко: Если из сухого молока сделать, что это получается? Не молочный напиток, а восстановленное.

Александр Савчиц:

Восстановленное молоко. Совершенно правильное.

Юрий Козиятко: Оно будет хуже, чем по сегодняшним технологиям?

Александр Савчиц:

Нет, понимаете, чем больше молоко болтаем, тем оно, конечно, будет, не будет такого качества, как свежее.

Юрий Козиятко: Мне просто интересно, почему так бояться этого сухого молока. Александр Савчиц:

Да не надо его бояться. Это тоже молоко. Ведь что такое сухое молоко? Это из молока забрана влага. И, потом, что такое восстановленное молоко? Это опять в молоко добавили влагу. Оно, конечно, будет чуть-чуть дороже, потому что его надо высушить, потом же надо и восстановить его еще. Абсолютно практически ничем не отличается. Только влага туда-сюда пришла. Вот и все.

Юрий Козиятко: Скажите, а вот эта вот история европейская последних месяцев, когда в Италии всегда делали сыры из натурального молока. Теперь итальянцы возмущаются, потому что Евросоюз заставляет их использовать сухое молоко. Якобы они подрывают рынок.

То есть в Европе сухое молоко заставляют использовать при производстве сыров.

Александр Савчиц:

Потому что в Европе сегодня излишки молока есть, поэтому они не знают, куда его деть. Понимаете или нет?

Юрий Козиятко: Кто-то подсчитал, что если каждый китаец будет ежедневно выпивать стакан молока, то наступит коллапс – не хватит молока в мире.

Александр Савчиц:

Неправда, хватит. Сегодня китайцы, кстати, пьют по стакану молока. У них школьная программа: они каждый день детям дают по стакану молока. В отличие от нас, у которых молока много, а мы этого не сделали еще.