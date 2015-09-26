Кто должен подталкивать наших производителей к поиску новых рынков сбыта? Интервью с послом Беларуси в Эквадоре Игорем Полуяном

Еще одна «нефтяная жила», латиноамериканский Эквадор, может стать выгодным партнером для Беларуси. В высокогорной столице Кито мы записали интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в этой стране Игорем Полуяном.

Юрий Козиятко: Вы посол не только в Эквадоре. По совместительству - в Панаме, в Никарагуа и в Колумбии. Да? В четырех странах.

Игорь Полуян:

Да, все верно.

Юрий Козиятко: Но посольство находится в Эквадоре, в Кито. Это означает, что Эквадор нам интереснее всех этих стран?

Игорь Полуян:

Много интересных стран, но мы видим, что тот потенциал, который имеется у сотрудничества с Беларусью, здесь может быть реализован быстрее.

Юрий Козиятко: Эквадор – страна достаточно горячая. Достаточно уже одного дня. Мы тут немножко сгорели, видно, наверное, по лицу. Но отношения Беларуси и Эквадора не так бурно, не так горячо развиваются, как, наверное, хотелось бы, может быть, Вам, как послу?

Игорь Полуян:

Всегда здорово договориться и на завтра уже получать какой-то продукт. Но ведь дело в том, что даже в сельском хозяйстве сначала нужно почву обработать, потом внести удобрения. И лишь потом только – урожай.

Юрий Козиятко: На сегодняшний день из Эквадора получаем бананы и цветы. Но мы, правда, поставляем калийные удобрения. Это, наверное, самая большая составляющая. Что еще?

Игорь Полуян:

Да, действительно, удобрения – это серьезная статья нашего экспорта сюда, в Эквадор. Уже не за горами поставки техники. Надо быть реалистами. Сюда неблизкий путь, особенно с учетом того, что даже, например, в Бразилию это значительно ближе, потому что не нужно проходить через Панамский канал.

Куда больший экономический эффект могут дать услуги.

Юрий Козиятко: Например?

Игорь Полуян:

«Белоруснефть» – наша белорусская компания – очень успешно трудится на этом рынке. Начинала с предоставления сейсмических услуг. В ближайшее время начнет добывать нефть.

Наша строительная компания «Белзарубежстрой» сейчас осуществляет здесь контракт по техническому контролю за строительством линии сверхвысоких передач сверхвысокого напряжения, которая протянется через всю страну. динамика. Если говорить об услугах, это в 22 раза за год.

Юрий Козиятко: Россияне скупают здесь цветочные плантации, уже банановые плантации, но пока не строят здесь каких-то серьезных предприятий. Наверное, белорусы не смогут обогнать российских олигархов?

Игорь Полуян:

Сейчас целый ряд российских банков оказался под санкциями. И это очень сильно ухудшило, осложнило условия финансирования поставок тех же эквадорских цветов, которые производятся на тех плантациях, которые скупили россияне. И даже в этом вопросе Беларусь может оказаться тем необходимым звеном, которое замкнет процесс.

Юрий Козиятко: Мы, наверное, может дать какие-то высокотехнологичные производства? Поскольку в Беларуси есть такой опыт.

Игорь Полуян:

Один из приоритетов эквадорского Правительства – это, как они называют, изменение технологической матрицы страны. И да, действительно, Беларусь имеет значительный опыт создания различных высокотехнологичных производств.

Юрий Козиятко: Я слышал, что беспилотные летательные аппараты (то, что мы умеем делать) будут собирать в Эквадоре и продавать в этом регионе.

Игорь Полуян:

Да, совершенно верно. Дело в том, что для беспилотников здесь очень большое поле деятельности. Вы видите какой рельеф Эквадора. Добраться из Кито, скажем, в какой-то соседний город – это два, а иногда три часа езды по дороге. Поэтому беспилотный летательный аппарат – это очень универсальная платформа, которая может быть использована и для охраны границы, и для контроля движения транспорта, и для контроля выявления пожаров. И очень-очень много сфер деятельности. Наши эквадорские друзья попробовали своими силами создать беспилотные летательные аппараты – у них пока это не очень получается. Я думаю, что сотрудничество здесь имеет все перспективы.

У Эквадора есть интерес к такой продукции, принципиальный интерес, но дело в том, что до того, как создавать такого рода производства, необходимо убедиться на практике, что эта техника хорошо работает конкретно вот в этих эквадорских условиях: высокогорье, больших склонов - вы видите. Вот именно в этих условиях.

Юрий Козиятко: Высокие платформы для автобусов мы видим в городах. Для троллейбусов.

Игорь Полуян:

Совершенно верно. Беларусь – европейское государство. И наша продукция развивается в этом европейском тренде. Никто, наверное, в Беларуси сейчас не захочет карабкаться в высокий автобус. Здесь, в Латинской Америке, мы видим совершенно другой пример: низко посаженные автобусы, грузовики здесь просто-напросто не смогут ездить. То есть, иначе говоря, или наш производитель должен под конкретно какой-то проект разработать модели, или же эквадорцы будут выравнивать дороги. Но, как вы понимаете, выровнять эти горы будет достаточно сложно. Значит, если гора не идет к Магомеду, значит ответ понятен.

Юрий Козиятко: Кто должен подтолкнуть "Магомеда"?

Игорь Полуян:

Я думаю, что ни посол, ни министр промышленности, и даже ни Президент должен подталкивать белорусских производителей к поиску новых рынков сбыта своей продукции. Я думаю, должна быть экономическая целесообразность и заинтересованность.