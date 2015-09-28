Новости Беларуси. 14 компаний планируют прийти в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» в 2016 году. Сейчас идут переговоры, а также разрабатываются бизнес-планы и инвест-проекты. Это производства лесоперерабатывающей техники, фармацевтические фирмы, а также предприятия, которые занимаются исследованиями в научно-технической отрасли.

Отметим, что на данный момент зарегистрировано 8 резидентов индустриального парка «Великий камень». Два из них уже начали строительные работы: завод по переработке солода и логистический центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжэн Минхуэй, заместитель генерального директора Китайско-белорусского СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Есть компании, которые находятся на подготовительной стадии и выбирают земельный участок. Также три предприятия ожидают строительства офисных зданий. К свой работе они приступят через год, когда получат готовые помещения в аренду.

Андрей Галь, глава государственного учреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

В настоящее время ведется строительство пяти асфальтированных автомобильных дорог, в красных улицах которых располагаются все инженерные необходимые сети для обеспечения резидентов парка электроснабжением, газоснабжением, водой, бытовой и ливневой канализацией. Работы выполняются в соответствии с графиком.