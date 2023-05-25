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Богданов: «Уже выработаны определённые предложения». Как изменится система регулирования цен в Беларуси?

25 мая 2023 06:45
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Новости Беларуси. Как изменится система регулирования цен, обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь состоялась рабочая встреча с отечественными производителями.  

Богданов: «Уже выработаны определённые предложения». Как изменится система регулирования цен в Беларуси?-1

Корректировка будет основана на двух принципах: усиления продвижения белорусской продукции на внутреннем рынке и справедливого распределения доходности между всеми звеньями цепи продажи продукции. По итогам встречи предложения рассмотрят на заседании экспертной рабочей группы при регуляторе. Затем возможные варианты внесут в правительство.  

Богданов: «Уже выработаны определённые предложения». Как изменится система регулирования цен в Беларуси?-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: 
Мы пришли к выводу, что необходимо, исходя из некоторой практики, которую мы поимели в этом году по итогам работы за первый квартал, совершенствовать подходы по ценообразованию. Уже выработаны определенные предложения с точки зрения торговли. Сегодня мы обсуждаем проблемные вопросы и то, что беспокоит на самом деле производителей продукции. Основная цель изменения подходов регулирования в ценообразовании – это усилить позиции белорусских производителей, продвижения их товаров.  

Богданов: «Уже выработаны определённые предложения». Как изменится система регулирования цен в Беларуси?-7

Новая система ценового регулирования доказала свою эффективность. С сентября 2022 года инфляция замедлилась почти на 13 %. Кроме того, увеличилась доля отечественной продукции. За прошлый год рост реализации белорусских товаров на внутреннем рынке составил около 2 %.  

# Государственная политика в сфере торговли # Экономика # Алексей Богданов # Фотофакт

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