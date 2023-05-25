Богданов: «Уже выработаны определённые предложения». Как изменится система регулирования цен в Беларуси?

Новости Беларуси. Как изменится система регулирования цен, обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь состоялась рабочая встреча с отечественными производителями.

Корректировка будет основана на двух принципах: усиления продвижения белорусской продукции на внутреннем рынке и справедливого распределения доходности между всеми звеньями цепи продажи продукции. По итогам встречи предложения рассмотрят на заседании экспертной рабочей группы при регуляторе. Затем возможные варианты внесут в правительство.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы пришли к выводу, что необходимо, исходя из некоторой практики, которую мы поимели в этом году по итогам работы за первый квартал, совершенствовать подходы по ценообразованию. Уже выработаны определенные предложения с точки зрения торговли. Сегодня мы обсуждаем проблемные вопросы и то, что беспокоит на самом деле производителей продукции. Основная цель изменения подходов регулирования в ценообразовании – это усилить позиции белорусских производителей, продвижения их товаров.