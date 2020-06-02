Бизнес в Минске получит поддержку: в 2 раза снизят арендную плату за землю и некоторые налоги

Новости Беларуси. Арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог снизят в два раза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такую поддержку получит столичный бизнес во втором и третьем квартале 2020 года.

Мингорисполком утвердил перечень видов экономической деятельности, которые больше всего пострадали в сложившейся эпидемиологической ситуации. Помощь окажут тем, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок. Льготы также получат гостиницы и хостелы.

Не оставят без внимания и образование. Поддержат дошкольные учреждения и школы по подготовке водителей. Кроме того, преференции получат предприниматели в сфере бытовых услуг – это парикмахерские, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Такие меры должны помочь предпринимателям сохранить рабочие места и своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам.

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Создана рабочая группа из числа работников профильных комитетов и служб Мингорисполкома, налоговой инспекции по городу Минску. Эта группа будет рассматривать поступающие заявления и рекомендовать Минскому городскому исполнительному комитету в принятии решения в тех или иных случаях.