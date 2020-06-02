Прямой эфир

Бизнес в Минске получит поддержку: в 2 раза снизят арендную плату за землю и некоторые налоги

02 июня 2020 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог снизят в два раза, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такую поддержку получит столичный бизнес во втором и третьем квартале 2020 года.

Бизнес в Минске получит поддержку: в 2 раза снизят арендную плату за землю и некоторые налоги-1

Мингорисполком утвердил перечень видов экономической деятельности, которые больше всего пострадали в сложившейся эпидемиологической ситуации. Помощь окажут тем, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок. Льготы также получат гостиницы и хостелы.

Бизнес в Минске получит поддержку: в 2 раза снизят арендную плату за землю и некоторые налоги-4

Не оставят без внимания и образование. Поддержат дошкольные учреждения и школы по подготовке водителей. Кроме того, преференции получат предприниматели в сфере бытовых услуг – это парикмахерские, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Такие меры должны помочь предпринимателям сохранить рабочие места и своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам.

Бизнес в Минске получит поддержку: в 2 раза снизят арендную плату за землю и некоторые налоги-7

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Создана рабочая группа из числа работников профильных комитетов и служб Мингорисполкома, налоговой инспекции по городу Минску. Эта группа будет рассматривать поступающие заявления и рекомендовать Минскому городскому исполнительному комитету в принятии решения в тех или иных случаях.

Бизнес в Минске получит поддержку: в 2 раза снизят арендную плату за землю и некоторые налоги-10

Для юридических лиц и предпринимателей, желающих получить поддержку, разработан образец заявления. В нем необходимо будет указать вид деятельности и налоги, по которым предприятие хочет получить отсрочку или рассрочку. Найти образец можно на официальном сайте Мингорисполкома.

# Коронавирус # Экономика # Владимир Наумович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Концепция бизнеса по третьей очереди разработана». Валерий Бельский рассказал о биотехнологической корпорации в Пуховичском районе
02 июня 2020 14:48

«Концепция бизнеса по третьей очереди разработана». Валерий Бельский рассказал о биотехнологической корпорации в Пуховичском районе

О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска
02 июня 2020 13:55

О возведении комплекса «Минск Мир» и других объектах. Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили градостроительные проекты Минска

«Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции». Александр Лукашенко о строительстве АПК
02 июня 2020 10:46

«Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции». Александр Лукашенко о строительстве АПК