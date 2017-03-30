Новости экономики за 30.03.2017

Новости Беларуси. Инфляция снижается быстрее прогноза. На фоне этого Нацбанк вновь – четвертый раз за год – принял решение снизить ставку рефинансирования.

19 апреля Нацбанк снизит ставку рефинансирования на 14%

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Только треть организаций выбирают упрощенную систему налогообложения. Наиболее приемлемой эту форму считают индивидуальные предприниматели – более половины сделали такой выбор.

По данным налоговой это 135 тысяч бизнесменов по всей стране.

Таким образом, за январь-февраль 2017 года выплатили более 50 миллионов рублей в бюджет.

СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ

В Беларусь на постоянное место жительство приезжает в три раза больше людей, чем уезжает. О таком приросте свидетельствуют последние данные Белстата.

В основном это граждане СНГ – почти 30 тысяч за 2015 год.

Что касается других стран: из Китая приехали 1300 человек, Литвы – 700 и чуть больше 300 из США, Грузии и Германии. На эти показатели влияет также студенческий обмен.