19 апреля Нацбанк снизит ставку рефинансирования до 14%

Новости Беларуси. Инфляция снижается быстрее прогноза. На фоне этого Нацбанк вновь – четвертый раз за год – принял решение снизить ставку рефинансирования.

С 19 апреля этот показатель станет ниже на один пункт и составит 14%.

Выплаты по многим кредитам уменьшатся – уже в мае белорусы почувствуют легкость платежей при получении чеков за апрель. Очередное снижение ставки положительно скажется и на банковском климате. Ведь именно такой процент платят коммерческие банки национальному ведомству по своим собственным займам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.