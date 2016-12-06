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Бизнес более успешен под женским управлением: конференция Делового клуба женщин Беларуси и России прошла в Минске

06 декабря 2016 13:09
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Новости Беларуси. Женщины более успешны в бизнесе, чем мужчины. К такому мнению пришли участники стратегической конференции Делового клуба женщин Беларуси и России.

Это первое мероприятие подобного рода в нашей стране. В нем участвуют около сотни человек. Это политики, руководители предприятий и общественных организаций.

Почти все – представительницы прекрасного пола. Они разрабатывают программу работы клуба до 2020 года. В нее входят темы государственно-частного партнерства, гуманитарного сотрудничества, развития бизнеса в рамках ЕАЭС, а также взаимного туризма, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Ярута, генеральный директор предприятия по производству бельевого трикотажа:
сейчас достаточно серьезные позиции в бизнесе занимает женщина. Тому подтверждение – сегодняшняя конференция. На мой взгляд, созрела необходимость создания серьезного массивного женского движения, которое будет внедрять новые технологии, новые подход к бизнесу.

Татьяна Глазунова, сопредседатель делового клуба женщин Беларуси и России:
Женщины зачастую более качественно выполняют некоторые услуги и некоторый бизнес более успешен в женских руках, под женским управлением.

# Экономика # Беларусь-Россия

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