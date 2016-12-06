Конференция бизнес-леди Беларуси и России пройдет в Минске 6 декабря

Новости Беларуси. Резолюцию Делового клуба женщин Беларуси и России планируют принять в Минске. 6 декабря пройдет стратегическая конференция бизнес-леди двух стран.

География бизнеса приезжающих в Минск участников конференции охватывает более 20 субъектов Российской федерации. От Беларуси будут женщины-руководители из всех регионов страны.

На встрече речь пойдет о развитии государственно-частного партнерства, инфраструктуры, поддержке бизнеса в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Также будут говорить о совместном импортозамещении, создании производственных коопераций и расширении взаимного туризма, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.