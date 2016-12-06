Эквадор заинтересован в поставках белорусских тракторов и минеральных удобрений

Новости Беларуси. Эквадор заинтересован в поставках белорусских минеральных удобрений, а также техники, в частности белорусских тракторов.

Предложение плотно проработать эти направления прозвучало в рамках мероприятий XXXII Генеральной ассамблеи Латиноамериканского парламента. Участие в ней Беларусь в статусе наблюдателя принимала впервые.

Депутаты Палаты представителей отмечают, цель визита – поиск новых деловых партнеров. Со многими станами Латинской Америки уже заложен крепкий фундамент сотрудничества. Тем временем, развивающийся рынок Латинской Америки по-прежнему остается перспективным для нас, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Главная цель – мы должны поработать над повышением нашего товарооборота. Латиноамериканский рынок – очень большой регион, насчитывает более 600 млн человек. Для нас важно, чтобы параллельно с обсуждением каких-то деклараций, принятием каких-то решений общего конструктивного плана мы при этом заинтересованы обсуждать параллельно конкретные проекты, как по продвижению собственной продукции, так нас интересуют и инвестиционные проекты.