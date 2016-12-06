От сельского хозяйства до строительства: сотрудничество в каких направлениях активизируют Беларусь и Иркутская область

Новости Беларуси. Беларусь и Иркутская область должны найти резервы для наращивания взаимной торговли. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Сергеем Левченко.

Товарооборот в этом году упал. Особенно на фоне рекордных объемов торговли 2015 года. Есть все предпосылки наверстать отставание. Во Дворце Независимости стороны обозначили несколько направлений для возможной активизации сотрудничества – от сельского хозяйства до строительства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Торговля является основой любых отношений. Экономика – основа любых отношений. Хочешь или не хочешь, а нам придется найти эти резервы, а они есть. Для успешной реализации поставленных перед Иркутской областью задач мы бы предложили активнее использовать наши возможности, наши товары и технологии – все, что вам нужно и вас интересует. Считаю. Что имеются хорошие перспективы для сотрудничества по поставкам вам карьерной, грузовой и другой специальной техники, а также погрузчиков для месторождений угля и иных месторождений. Их на территории вашей области побольше, чем в других регионах России. Кроме того, мы готовы поставлять вам сельскохозяйственную, пассажирскую, дорожно-строительную технику. Развивать производственную кооперацию, в том числе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Мы готовы создавать совместные предприятия на территории области и идти тем путем, который проторен нами уже в других регионах Российской Федерации.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области Российской Федерации:

В этом году более чем на 200% увеличиваем поставки с вашего МАЗа в Иркутскую область. Я надеюсь, что те виды техники, которые нам вчера показали – это и коммунальная техника, и автобусы, и обычные грузовики – они нам будут нужны, потому что очень хорошая техника, которая у вас работает на газе.