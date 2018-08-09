«Все стали более нарядные ходить по деревне». Сельская пенсионерка закончила школу бизнеса и открыла ателье

Первый набор слушателей в бизнес-инкубатор «Комарово» провели в 2017 году. Одной из выпускниц стала Людмила Стручко. Уроженка Островецкого района вернулась в родные края уже в статусе пенсионерки. Но искать отдыха швея с многолетним стажем не стала.
Первый набор слушателей в бизнес-инкубатор «Комарово» провели в 2017 году. Одной из выпускниц стала Людмила Стручко. Уроженка Островецкого района вернулась в родные края уже в статусе пенсионерки. Но искать отдыха швея с многолетним стажем не стала.
Решила, что надо украсить жизнь односельчан.
И открыла швейную мастерскую.
На словах всё просто: пару швейных машин, набор ниток и иголок – и бизнес-леди готова принимать заказы, и считать выручку. На деле оказалось, что дебет, кредит и бизнес-план – это набор устрашающих слов. Где взять средства на закупку необходимого оборудования, тоже неясно.
Вот и решила рискнуть, стать студенткой Школы сельского бизнеса.
Людмила Стручко, выпускница Школы сельского бизнеса:
Естественно, идя на деревню работать (я сама родом из деревни), я прекрасно знала, что это – не город, больших прибылей я не получу. Тем более, что ремонт – работа кропотливая. Хотя, сейчас я просматриваю вариант того, чтобы мне вспомнить о том, чему была обучена ранее, и производить пошив лёгких летних платьев, юбочек. Это тоже востребовано.
Я не искала большой прибыли.
Сельское население просто надо расшевелить, чтобы они из бабушкиного сундука вытащили вещь и принесли мне, чтобы я поправила, а они оставили бы мне копеечку.
Теперь к Филипповне, как её называют местные жители, ходят за обновками и стар, и млад. Помогает всем: кому-то подшить, кому-то поставить заплатку.
Сабина Чернушевич, жительница деревни Тракели:
Очень рады, что у нас открылось такое ателье. Дай Бог здоровья нашей Людочке, что она у нас открыла. Все вещи перешивает, всё делает по-новому. Очень прекрасно.
Мы все довольны.
Галина Биницевич, жительница деревни Тракели:
Мы всё годами в мешки собирали: и детское, и взрослое, и бабушкино. Всё достали, со всех сундуков. У нас – такая Люда прекрасная! Она посоветует нам, переделает.
Из двух детских сделает одну для взрослого.
Очень многое поменялось, все стали более нарядные ходить по деревне.
И вот в Тракелях – свой мастер. А в скором времени местным модницам не придётся далеко ездить и за новыми платьями. Людмила планирует расширить перечень услуг и предложить жителям пошив одежды.
Людмила Стручко:
Когда я сама окончила первый курс, мы были первым выпуском Школы сельского бизнеса, всем своим знакомым, которых я только видела, предлагала: поезжайте на обучение. Даже, если у вас не получится выиграть грант, как я выиграла, всё равно, те знания, которые приобретены там, они пригодятся. Потому что мало где у нас учат, от начала до конца, ведению бизнеса.