Совет Республики одобрил проект бюджета-2014 и законопроект о введении госпошлины на автомобили

Новости Беларуси. Сенаторы 20 декабря одобрили проект бюджета на 2014 год. Его главная ориентация – макроэкономическая сбалансированность и бережное отношение к каждому рублю. Темп роста ВВП, согласно прогнозам, составит более 103% и будет соответствовать мировому росту экономики.

Зарплата бюджетников, как ожидается, к концу 2014 года будет на уровне 530 долларов. Ее реальный рост предусмотрен за счет оптимизации структуры и численности организаций. К росту зарплаты привязаны и тарифы ЖКХ. К концу года население будет оплачивать около 25% затрат, индексироваться оплата коммунальных счетов будет раз в квартал.

Владимир Пантюхов, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Доходная часть вырастет на 19%, расходная – на 15,2%, вал прирастет на 3,3%, инфляция уменьшится до 11%. Социальные программы, а всего их 77, имеют коэффициент прочности и будут все выполнены.

Одобрен также законопроект, предусматривающий введение госпошлины на автомобили.

Впрочем, сенаторы обсуждали и другой транспорт. С 2014 года в Беларуси начнут развивать межрегиональные авиаперевозки, а точнее возродят некогда популярные авиарейсы. Уже разрабатывается бизнес-план, первый маршрут определят в начале года. А займется региональными перевозками национальная авиакомпания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Разрабатываем бизнес-план, подбирается тип самолета небольшого, который на 18-20 мест. Такие самолеты стоят где-то 5-10 млн долларов. И закупка самолета, его первый маршрут, я думаю, в первом или начале второго квартала будет определен.

Это заседание верхней палаты парламента было последним в третьей сессии. За этот период работы сенаторы одобрили 67 законопроектов, провели ряд межпарламентских встреч и рассмотрели около тысячи обращений граждан.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы завершаем работу III сессии Совета Республики пятого созыва. Хотя осенняя сессия занимает немногим более 2,5 месяцев, но, надо сказать, что этот период был весьма насыщенным и для нашей с вами деятельности, да и для страны и жизни страны в целом. В истекший период мы уделили особое внимание таких формам работы, как участие в парламентских слушаниях, совместные заседания постоянных комиссий Палат Парламента, проведение семинаров, круглых столов.