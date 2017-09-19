Александр Лукашенко: «Если вы не хотите потерять управляемость в экономике и породить в стране бардак, контроль должен быть»

Новости Беларуси. Президент поддержал предоставление агроэкоусадьбам права оказывать дополнительные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 сентября в центре внимания главы государства были проекты указов, направленные на совершенствование ремесленной деятельности и развитие агроэкотуризма в Беларуси. Кроме того, предлагается повысить роль Совета по развитию предпринимательства в регулировании экономических отношений. Эти и другие документы входят в подготовленный по поручению Президента пакет законопроектов по раскрепощению деловой инициативы. Александр Лукашенко обращает внимание: бизнесу предоставят большую свободу, но баланс в плане ответственности за нарушения должен быть соблюден.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы фактически снимаем все барьеры, которые, может, где-то и должны быть и которые во всем мире имеются. Не барьеры, а требования жесткие. Мы их снимаем. С другой стороны, я требовал это, жесточайшая ответственность бизнесменов, руководителей компаний за результат, за то, что происходит у них на фирме и в компании. Допустил какие-то просчеты, не дай Бог погибли люди, я прямо скажу: «Собирайся и иди в тюрьму». А как иначе? Вот вам свобода и никакой ответственности? Нет. Кстати, у бизнесменов (я со многими уже встречался и разговаривал) – абсолютно правильно понимают это – и, наоборот, меня уже многие предупреждают: «Смотрите, не уйдите от контроля за нами». Я говорю: «Вы же бизнесмены! Как вы так говорите?» Как я говорил, если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, породить в стране бардак, контроль должен быть. Я против излишнего контроля. Надо оставить те контрольные функции, которые нужны государству.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

В соответствии с вашим поручением, Министерство экономики отработало все проекты указа и декрет, который будет дальше вам представляться по развитию бизнеса. И сегодня на ваше рассмотрение вносится 3 указа президента по совершенствованию ремесленной деятельности, по агроэкотуризму и о Совете по развитию предпринимательства.