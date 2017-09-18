Новости экономики за 18.09.2017

Новости Беларуси. В Беларуси появились виртуальные банковские карты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит сохранить в тайне реквизиты зарплатных карточек, а деньги на их счетах – в безопасности. Теперь получить деньги в банкомате можно без наличия пластиковой карточки на руках. Чтобы получить наличные, нужно две части уникального кода. Одна отразится на экране операции услуги «Снятие наличных по коду» в интернет-банке, вторая – придет эсэмэской на мобильный телефон.

ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ БАНКА БЕЛВЭБ

Забытая дома либо испорченная банковская платежная карточка больше не проблема для клиентов Банка БелВЭБ. Он первым в Беларуси внедрил уникальную услугу для своих клиентов – «Снятие наличных по коду». Услуга незаменима и для держателей виртуальных карточек банка. Их тоже начал выпускать Банк БелВЭБ. Предположим, клиенту нужно купить билет на сайте авиакомпании, но он не хочет рисковать, вводя реквизиты своей зарплатной карточки. Для этого ему идеально подойдет виртуальная карточка MasterCard Банка БелВЭБ. С помощью услуги «Интернет-Банк» оформляется виртуальная карточка и необходимая сумма зачисляется на неё с зарплатной.

Сергей Ромашко, директор департамента банковских карточек ОАО «Банк БелВЭБ»:

Многие наши держатели имеют национальную карточку, которая действует только на территории Республики Беларусь, но может возникнуть необходимость покупки из заграницы. В этом случае поможет виртуальная карточка, которую можно сделать бесплатно за несколько минут, и рассчитаться ей в сети интернет.

С использованием реквизитов виртуальной международной карточки MasterCard Standard Банка БелВЭБ удобно оплачивать товары и услуги в сети Интернет, пользоваться всем функционалом интернет-банка.

ВОВРЕМЯ СДАТЬ СЧЕТЧИК НА ПОВЕРКУ

Платить за воду выгоднее по субсидируемым тарифам. Для этого достаточно уложиться в норму и вовремя сдавать счетчик на поверку. Если этого не сделать, то оплату начислят по экономически обоснованным затратам. Проще говоря, по полной. Или 1 рубль 14 копеек за кубометр. Так один прописанный человек заплатит за месяц 8 рублей 90 копеек.

ЛЕКАРСТВА ПОДЕШЕВЕЮТ

Цены на лекарства отечественных производителей снизятся. Уже в ближайшие 2 месяца. Министерство здравоохранения прогнозирует постепенное, но существенное падение цен на некоторые препараты. За счет чего? За счет международных связей и соглашений. Договоры с индийскими партнерами обеспечат трансфер медицинских технологий, поставку субстанций для белорусских фармпредприятий. Ожидаемое снижение цен от 10 до 60%.

ГРИБНИКАМ НА ЗАМЕТКУ