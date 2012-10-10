Бесхозяйственность на льнозаводе в Чауссах повергла в шок Госконтроль, но ремонт не планируется

Новости Беларуси. Полная бесхозяйственность на льнозаводе в Могилевской области. В теории он успешно работает, а вот на практике приносит одни убытки. Руководство предприятия уже давно пустило ситуацию на самотек. О модернизации здесь даже и не думают. И это при том, что в стране говорят о стратегии развития льняной отрасли.

Ситуация на Чаусском льнозаводе даже специалистов госконтроля повергла в шок. Нарушения повсюду, куда не глянь. Начиная от недочетов в бухгалтерии до производственных помещений завода. С виду – не действующее производство, а заброшенная промышленная зона Чернобыля. Нынешний директор предприятия разводит руками. В этой должности он работает второй год. Говорит, раньше здесь еще хуже было.

Владимир Цупенков, директор Чаусского льнозавода:

Его запустили уже давно. Когда еще в 1986 году в связи с радиацией многие заводы закрывали, этот оставили. И мы каким-то образом работаем по сегодняшний день. Здесь модернизация, реконструкция или еще что-то не планируется.

В нескольких метрах от основного цеха переработки льна лежат отходы производства, так называемая костра. Часть из отходов используется в виде топлива на местной котельной, а остальное небезопасно сгорает под открытым небом. Уже почти две недели здесь не могут потушить возгорание на одном из таких импровизированных хранилищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заводе соглашаются, что эти отходы могли бы принести и доходы. Но пока эти наработки только в планах.

Павел Иванов, заместитель начальника управления по производству, переработке и реализации льноводческой продукции Республиканского объединения «Белагросервис»:

Есть у нас определенные наработки по получению не брикетов, а топливных гранул. К нам приезжали представители Института технологии металлов. Проблему будем решать.

Работники предприятия от ситуации на заводе тоже не в восторге. Говорят, что лен на переработку привозят очень низкого качества. А на таком сырье много не заработать.

Вячеслав Осмоловский, начальник управления Комитета госконтроля Могилевской области:

Полное отсутствие бухгалтерского учета. Около миллиарда основных средств не числилось. Полная бесхозяйственность. Условия хранения семян, ядов. Все это создает очень негативную картину.

Как пояснили на предприятии, будущее завода сейчас очень расплывчатое. Скорее всего, его перепрофилируют под другое производство. Будет ли оно более прибыльным покажет время.