Совет Республики одобрил проект республиканского бюджета на 2013 год

Новости Беларуси. Белорусские сенаторы рассмотрели сегодня главные финансовые законопроекты 2013 года. Среди них также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также в законы о пенсионном обеспечении и о госслужбе.

Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты. Приоритетные направления здравоохранение, образование и наука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дюжев, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Бюджет бездефицитный, это само по себе уже важно. Важно то, что гармонизированный Бюджетный кодекс. Сегодня дополнительно приняты меры, которые согласованы были с белорусскими предпринимателями, по части приближении условий хозяйствования к тому, что в мировой практике считается цивилизованным и прогрессивным.