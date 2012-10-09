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Единственный в мире двухзадачный мусороперерабатывающий завод в Бресте вышел на стопроцентную мощность

09 октября 2012 13:26
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Новости Беларуси. Теперь Брестский мусороперерабатывающий завод «очищает» от коммунальных отходов весь областной центр. Предприятие полностью себя обеспечивает электричеством и 70% получаемой энергии продаёт городу.

Это предприятие - единственное в мире, где на одной площадке решаются сразу две задачи: переработка твёрдых бытовых отходов, а также ила и осадка сточных вод, которые образуются на городских очистных сооружениях.

Владимир Голенчук, главный инженер Брестского мусороперерабатывающего завода:
В настоящее время на завод поступает порядка 270 тонн твердых бытовых отходов. Проектная мощность завода - 100 000 тонн в год.

 

# Экономика # Предприятия Беларуси

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