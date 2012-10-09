Беларусь планирует производить космические спутники, они востребованы на рынке

Новости Беларуси. Беларусь планирует создавать собственное производство космических спутников. Об этом заявил сегодня премьер-министр Михаил Мясникович на встрече с заместителем руководителя Федерального космического агентства России Анатолием Шиловым. В центре внимания были также аспекты коммерческого использования белорусского спутника, запущенного этим летом.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Первое - это работа совместной космической группировки, так как сама идеология белорусского космического аппарата - в работе в паре с «Канопусом-В». Полноценно мы сможем работать в конце октября с белорусским Центром управления полетами. Второе - это вопросы коммерционализации, чтобы продукцию группировки выгодно продавать, обеспечив окупаемость проекта. Третье - не ограничиваясь одним аппаратом, а, как договаривались ранее, рассмотреть вопрос производства спутников в Беларуси в интересах как наших государств, так и третьих стран.

Роскосмос заинтересован в создании группировки аппаратов и намерен совместно с Беларусью работать над спутником связи. В России потребность в дистанционном зондировании Земли и космических снимках очень велика, поскольку эта информация необходима для работы системы ГЛОНАСС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Шилов, заместитель руководителя Федерального космического агентства России:

Мы давно ведем разговор о собственных спутниках связи белорусского производства. После СССР за Беларусью остались 3 точки стояния на геостационарной орбите. То есть, возможности иметь такие спутники у Беларуси сохранились. Спутниковая связь — это бизнес крайне рентабельный. Рентабельность доходит до 87%. Это хороший бизнес. Разрешающая способность спутников - 2 метра. Продукция этих аппаратов (дистанционно зондирующих землю) в мире востребована: дороги, сельское хозяйство, лесное хозяйство, реки, транспорт, карты.

Сегодня же в Национальной академии наук подтвердили: белорусский космический аппарат, выведенный на околоземную орбиту, уже дает снимки хорошего разрешения, на полную мощь он заработает в конце октября и в паре с российским спутником «Конопус» составит совместную белорусско-российскую космическую группировку. Есть уже и заинтересованные в фотографии земной поверхности.

Анатолий Русецкий, председатель президиума Национальной академии наук:

Наш аппарат летает, проходит летные испытания. Параметры, которые определены в техническом задании подтверждаются, мы имеем уже качественные снимки. Но требуется определенная работа, чтобы завершить летные испытания, чтобы аппарат мог активно работать.