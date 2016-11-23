Беларусь и Калужская область договорились о расширении экономического сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь и Калужская область намерены расширять экономическое сотрудничество, опираясь на малый и средний бизнес. 23 ноября в Минске представители деловых кругов провели ряд переговоров о реализации совместных проектов в сфере приборостроения, промышленного оборудования, металлургии, фармацевтики и науки.

Рост развития экономических отношений ежегодно удается закреплять новыми договорами и соглашениями, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валентина Брусникина, специалист отдела управления промышленности, инноваций и предпринимательства Министерства экономического развития Калужской области (Россия):

Наша Калужская область практически ежегодно приезжает и имеет тесное сотрудничество с предприятиями Республики Беларусь. Помимо того, что у нас подписано соглашение о взаимодействии торгово-экономическом между правительством Калужской области и Республики Беларусь, подписаны соглашения с отдельными областями.

Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Делегация небольшая, 6 предприятий достаточно серьезной направленности, это энергетика, металлургия, производство оборудования. Они уж посетили министерство энергетики. Сейчас у нас будут контакты на операционной бирже, на которую откликнулось более 25 белорусских предприятий.