Корпус реактора для БелАЭС доставлен в Нововоронеж

Новости Беларуси. Почти тысяча километров против течения. Корпус реактора для Белорусской АЭС по воде доставили из Волгодонска в Нововоронеж. Сердце энергоблока провело в водном путешествии 20 дней.

Кстати, этот отрезок пути стал самым сложным. Двигаться пришлось практически со скоростью пешехода: слишком обмелела река, и путь прокладывали буквально метр за метром.

А вот перегружали 300-тонный корпус с баржи на землю 8 часов. Гостить в Нововоронеже конструкция будет еще несколько дней. Впереди – железная дорога. На Белорусской АЭС корпус реактора ждут к новому году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.