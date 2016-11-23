Прямой эфир

Корпус реактора для БелАЭС доставлен в Нововоронеж

23 ноября 2016 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти тысяча километров против течения. Корпус реактора для Белорусской АЭС по воде доставили из Волгодонска в Нововоронеж. Сердце энергоблока провело в водном путешествии 20 дней.

Кстати, этот отрезок пути стал самым сложным. Двигаться пришлось практически со скоростью пешехода: слишком обмелела река, и путь прокладывали буквально метр за метром.

А вот перегружали 300-тонный корпус с баржи на землю 8 часов. Гостить в Нововоронеже конструкция будет еще несколько дней. Впереди – железная дорога. На Белорусской АЭС корпус реактора ждут к новому году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Курс на экономическое сближение: деловые круги Беларуси и Австрии обсуждают взаимный интерес
23 ноября 2016 10:36

Курс на экономическое сближение: деловые круги Беларуси и Австрии обсуждают взаимный интерес

Конфедерация индийских промышленников заинтересована в открытии офиса в Беларуси
23 ноября 2016 06:05

Конфедерация индийских промышленников заинтересована в открытии офиса в Беларуси

Новости экономики за 22.11.2016
22 ноября 2016 19:13

Новости экономики за 22.11.2016