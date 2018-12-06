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«Белтаможсервис» осваивает доставку грузов авиатранспортом

06 декабря 2018 12:15
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Новости Беларуси. Крылатая доставка. «Белтаможсервис» осваивает новый вид грузоперевозок – авиатранспортом. Приоритетным направлением станет Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белтаможсервис» осваивает доставку грузов авиатранспортом-1

Для реализации проекта привлечена специальная рабочая группа. Сейчас специалисты заняты развитием необходимой инфраструктуры. Речь, в частности, о модернизации региональных аэропортов Беларуси. Разумеется, авиаперевозки, по сравнению с наземным способом доставки, будут затратнее, но при этом оперативнее. Например, грузоперевозка товаров по железной дороге из Беларуси в Китай занимает около двух недель – это в 50 раз дольше, чем воздушным путем.

«Белтаможсервис» осваивает доставку грузов авиатранспортом-4

Вадим Вазюро, начальник управления логистики «Белтаможсервиса»:
В этом году предприятие запускает в эксплуатацию – буквально на днях состоится это событие – новый седьмой транспортно-логистического центр на границе Республики Беларусь и Литвы. Данный транспортно-логистический центр построен в непосредственной близости от РПТО Каменный лог. Построен по самым современным стандартам, отвечает всем международным требованиям для терминальной обработки грузов.

«Белтаможсервис» осваивает доставку грузов авиатранспортом-7

Для развития наземного сообщения в Беларуси также планируется строительство новых подобных центров. Проекты реализуются в Орше и под Гродно.

# Таможня Беларуси # Экономика # Вадим Вазюро # Фотофакт

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