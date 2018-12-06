«Белтаможсервис» осваивает доставку грузов авиатранспортом

Для реализации проекта привлечена специальная рабочая группа. Сейчас специалисты заняты развитием необходимой инфраструктуры. Речь, в частности, о модернизации региональных аэропортов Беларуси. Разумеется, авиаперевозки, по сравнению с наземным способом доставки, будут затратнее, но при этом оперативнее. Например, грузоперевозка товаров по железной дороге из Беларуси в Китай занимает около двух недель – это в 50 раз дольше, чем воздушным путем.