Белстат: в мае средний заработок белорусов вырос на 3,6%

Новости Беларуси. Экономический курс в Беларуси выбран верно. Это подтверждают данные статистики. Последние пять лет наша страна стабильно входит в число государств с высоким уровнем человеческого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тенденцию к росту имеют зарплаты, как и реальные располагаемые доходы. По данным Белстата, в мае средний заработок белорусов вырос на 3,6 % и составил более 1 860 рублей до вычета налогов. Самый высокий уровень доходов в Минске – 2 500 рублей. В сравнении с апрелем рост составил 2,8 %.

Уровень безработицы в Беларуси – один из самых низких, причем не только на пространстве СНГ, но и в мире. С 2012 года этот показатель – всего 3,6 %. Экономические санкции против нашей страны не достигли желаемого эффекта. Мы быстро переориентировали свои рынки и укрепили позиции. Традиционно Беларусь делает акцент на производстве реально необходимых товаров: продуктов, одежды, техники, мебели, жилья. Интересы граждан всегда в приоритете.