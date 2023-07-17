Белорусские предприятия подводят итоги участия в выставке ИННОПРОМ – результаты колоссальные

Новости Беларуси. Результаты колоссальные. Белорусские предприятия подводят итоги участия в выставке ИННОПРОМ в российском Екатеринбурге и озвучивают суммы заключенных контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие были представлены в формате холдингов, например, МАЗ и МТЗ. Таким образом, на выставке присутствовали 125 юридических лиц, а в целом – несколько сотен белорусских предприятий.

Анна Принеслик, начальник управления выставок «Белинтерэкспо»:

Мы занимали огромную площадку в павильоне № 3. 3 000 квадратных метров, у нас была 21 единица техники, более 400 экспонатов, и наша делегация насчитывала почти 600 экспонентов. Я считаю, что это успех, всем очень понравилось участвовать в выставке ИННОПРОМ, надеюсь, мы и в следующем году приедем. Может быть, не с таким большим составом, но с нашими белорусскими предприятиями.