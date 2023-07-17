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Хозяйства Беларуси готовятся к массовой жатве

17 июля 2023 06:37
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Новости Беларуси. Хозяйства Беларуси готовятся к массовой жатве, для ее проведения в июле-августе необходимо 213 тысяч тонн топлива. 80 тысяч тонн от этого количества по распоряжению Президента выделены из материальных резервов. Остальное реализуют хозяйствам по сниженным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства Беларуси готовятся к массовой жатве-1

В 2023 году в уборочной задействуют более 7 800 комбайнов с учетом поставляемых «Гомсельмашем» по решению главы государства 600 новых машин. На один уборочный агрегат приходится примерно 320 гектаров. Реальная возможность в оптимальные сроки и без потерь убрать весь урожай есть, несмотря на то, что погода в этом году в очередной раз заставила земледельцев поволноваться.

# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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