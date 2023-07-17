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Минэкономики: завершена подготовка к финальному раунду переговоров по соглашению с КНР

17 июля 2023 06:09
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Новости Беларуси. Общий доступ на рынки услуг: отраслевые министерства Беларуси и Китая (экономики и коммерции) завершают подготовку к очередному раунду переговоров по соглашению о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: завершена подготовка к финальному раунду переговоров по соглашению с КНР-1

Как рассказали в белорусском экономическом ведомстве, финальные переговоры по проекту международного договора пройдут в конце июля в Минске. Его цель – создание общей зоны свободной торговли и осуществления инвестиций. Президент Беларуси в этом вопросе ориентирует на то, что экономический потенциал КНР неисчерпаем, а интерес к сотрудничеству у китайцев огромный.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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