Минэкономики: завершена подготовка к финальному раунду переговоров по соглашению с КНР

Новости Беларуси. Общий доступ на рынки услуг: отраслевые министерства Беларуси и Китая (экономики и коммерции) завершают подготовку к очередному раунду переговоров по соглашению о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в белорусском экономическом ведомстве, финальные переговоры по проекту международного договора пройдут в конце июля в Минске. Его цель – создание общей зоны свободной торговли и осуществления инвестиций. Президент Беларуси в этом вопросе ориентирует на то, что экономический потенциал КНР неисчерпаем, а интерес к сотрудничеству у китайцев огромный.