В Беларуси 2 мая снизилась ставка рефинансирования до 10% годовых

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования снижена уже в четвертый раз в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого вторника, 2 мая, она составляет 10 % годовых.

Напомним, в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на этот год, а Указом Президента они были утверждены в ноябре 2022-го, размер базового показателя предусмотрен именно в таком диапазоне.

Как отмечают в Национальном банке, если не будет шоков, темпы роста цен на потребительском рынке в ближайшие месяцы останутся низкими. Это поддержит и замедление годовой инфляции. Беларусь успешно адаптируется к новым условиям.