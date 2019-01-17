Белорусские геологи открыли новое месторождение нефти в России

Новости Беларуси. В 2013 году «Белоруснефть» приобрела лицензию и теперь добывает «чёрное золото» в Тюменской области на участке в тысячу квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В 2013 году «Белоруснефть» приобрела лицензию и теперь добывает «чёрное золото» в Тюменской области на участке в тысячу квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Месторождение стало уже шестым активом дочернего предприятия белорусской компании. Скважина сложная по конструкции и протяжённостью более двух километров. Фонтанным способом добывать здесь можно около 80 тонн нефти в сутки.
Александр Поляков, директор нефтяной компании:
Была выполнена оперативная оценка запасов нашим институтом. Они колеблются от 200 до 600 тысяч тонн извлекаемых запасов в зависимости от фактического положения вода-нефтяного контакта, где разделяются вода и нефть.
Месторождение получило название «Богдановское». Запасы чёрного золота в нём содержатся в двух пластах: первый уже – в деле, второй – относится к трудноизвлекаемым. С ним ещё предстоит работа. Проект скважины необходимо продумать таким образом, чтобы максимально ввести в разработку оба пласта.