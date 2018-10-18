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Белорусские компании заключили контракты на поставку продовольственной продукции в Оман

18 октября 2018 08:40
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Новости Беларуси. Продукты по эксклюзивным белорусским рецептам нашли потребителя в Омане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские компании заключили контракты на поставку продовольственной продукции в Оман-1

Участие в крупной международной продовольственной выставке для наших компаний завершилось заключением десятка контрактов. Были представлены молочные заводы, предприятия по производству пищевых концентратов, ингредиентов для выпечки хлеба, растительных жиров и солигорская птицефабрика.

Белорусские компании заключили контракты на поставку продовольственной продукции в Оман-4

Распробовали белорусское качество представители крупных торговых сетей Аравийского полуострова. Всего в выставке приняли участие около 100 компаний из 20 стран. В её рамках состоялся и белорусско-оманский бизнес–форум.

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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