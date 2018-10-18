Белорусские компании заключили контракты на поставку продовольственной продукции в Оман

Новости Беларуси. Продукты по эксклюзивным белорусским рецептам нашли потребителя в Омане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в крупной международной продовольственной выставке для наших компаний завершилось заключением десятка контрактов. Были представлены молочные заводы, предприятия по производству пищевых концентратов, ингредиентов для выпечки хлеба, растительных жиров и солигорская птицефабрика.