Эмиратские бизнесмены заинтересовались белорусской промышленностью, сельским хозяйством, логистикой и туризмом

Новости Беларуси. Минск и Дубай стали ближе. В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов сегодня прошел белорусский бизнес-форум. Это не только презентация нашего инвестиционного и делового климата нашей республики, но и конкретные предложения отдельных секторов экономики.

Так, эмиратские бизнесмены проявили особый интерес к белорусской промышленности, нефтехимической отрасли, сельскому хозяйству, гостиничному бизнесу и туризму. Не менее привлекательны, по мнению арабских инвесторов, транзитные и логистические возможности Беларуси.

Эмираты — ключевой партнер для нашей страны в арабском мире, а Дубай - одна из лучших площадок для презентации Беларуси как экономического партнера в регионе. Город - крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока. После Гонконга и Сингапура, это третья по значимости площадка реэкспорта в мире.

В сегодняшнем форуме участвовали представители сотни арабских компаний. В апреле бизнесмены из Дубая посетят Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Реут, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Интерес был значительный со стороны деловых кругов Абу-Даби и Дубая. Прежде всего, интересовали условия вхождения на рынок РБ и возможности создания предприятий. Был высказан интерес по вопросу организации логистических схем и по развитию туристической сферы. Всеми участниками высказана заинтересованность вхождения на рынки Беларуси, и как основной аргумент называется привлекательность Республики Беларусь с точки зрения стабильности политической и экономической обстановки. То есть выделяют нас в лучшую сторону в сравнении с нашими соседями, именно исходя из этих аспектов.