Поставляем на рынки более 130 государств. Как вырос экспорт минских товаров?

Новости Беларуси. Экспорт минских товаров за первое полугодие вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил более 12,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Экспорт минских товаров за первое полугодие вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил более 12,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Увеличились поставки на внешний рынок лесоматериалов, телевизоров, мониторов и проекторов, частей и принадлежностей для автомобилей, тракторов, насосов, вентиляторов, труб. Товары экспортировались на рынки более 130 государств. Основными торговыми партнерами являются Россия, Украина, Нидерланды, Казахстан.
Импорт вырос на 17,5 % и составил более 17,5 миллиарда рублей.