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Поставляем на рынки более 130 государств. Как вырос экспорт минских товаров?

18 августа 2021 14:27
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Новости Беларуси. Экспорт минских товаров за первое полугодие вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил более 12,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поставляем на рынки более 130 государств. Как вырос экспорт минских товаров?-1

Увеличились поставки на внешний рынок лесоматериалов, телевизоров, мониторов и проекторов, частей и принадлежностей для автомобилей, тракторов, насосов, вентиляторов, труб. Товары экспортировались на рынки более 130 государств. Основными торговыми партнерами являются Россия, Украина, Нидерланды, Казахстан.

Импорт вырос на 17,5 % и составил более 17,5 миллиарда рублей.

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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