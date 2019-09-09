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Белорусско-польский экономический форум начнётся в Познани 9 сентября

09 сентября 2019 07:01
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Новости Беларуси. В Познани 9 сентября начнет работу Белорусско-польский экономический форум. В центре внимания участников – сотрудничество в лесной и деревообрабатывающей отраслях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-польский экономический форум начнётся в Познани 9 сентября -1

Белорусскую сторону представят руководители ряда крупных предприятий и компаний, в составе делегаций также представители Минлесхоза и концерна «Беллесбумпром». Как ожидается, участники обсудят вопросы торговли, также будут затронуты темы охраны и защиты леса, производства экологически безопасной бумажной упаковки.

Белорусско-польский экономический форум начнётся в Познани 9 сентября -4

Для отечественных производителей продукции деревообработки польский рынок – один из самых значимых. По объёмам продаж он на второй позиции после России. В 2018 году предприятия концерна экспортировали в Польшу продукции на 82 миллиона долларов. 

Белорусско-польский экономический форум начнётся в Познани 9 сентября -7

Белорусско-польский экономический форум начнётся в Познани 9 сентября -9

Белорусско-польский экономический форум начнётся в Познани 9 сентября -11

# Беларусь-Польша # Экономика # Фотофакт

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