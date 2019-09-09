Белорусско-польский экономический форум начнётся в Познани 9 сентября

Новости Беларуси. В Познани 9 сентября начнет работу Белорусско-польский экономический форум. В центре внимания участников – сотрудничество в лесной и деревообрабатывающей отраслях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую сторону представят руководители ряда крупных предприятий и компаний, в составе делегаций также представители Минлесхоза и концерна «Беллесбумпром». Как ожидается, участники обсудят вопросы торговли, также будут затронуты темы охраны и защиты леса, производства экологически безопасной бумажной упаковки.