Правительство разработало план по реализации Указа №78

Новости Беларуси. План реализации 78-го Указа Президента разработан в правительстве. Об этом сегодня, 29 февраля, журналистам сообщила заместитель премьер-министра страны Наталья Кочанова.

К серьезной работе уже приступают в регионах. В нынешних экономических условиях некоторые предприятия решили прибегнуть к хорошо известным способам оптимизации производства – слиянию.

Так, в Гродненской области успешный СПК объединяется с птицефабрикой, где экономическая ситуация оставляет желать лучшего. На этом предприятии несколько лет назад взялись за модернизацию, но не смогли справиться с задачей и увязли в долгах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Янушко, заместитель председателя СПК:

С 1 апреля мы будем уже, наверное, присоединяться к птицефабрике. По расчетам у них, конечно, есть долги, но у них рентабельное производство яйца, цыпленка.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Определена задача по созданию новых рабочих мест. И мы видим реализацию этой задачи, в первую очередь, в малом и среднем бизнесе. Есть немало хороших, интересных проектов. Но порой из-за бюрократического процесса, согласований эти проекты реализуются очень медленно. Наша задача – снять эти барьеры.

О том, как реализовать Указ, обсуждают и в Минске. Столица вносит в ВВП государства около 26 процентов. Минск не сравнится по численности ни с одним регионом страны, поэтому и требования повышенные. А это создание более 13 тысяч рабочих мест и диверсификация экспортного потенциала предприятий.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас сегодня есть еще резервы для сокращения затрат. Это и неэффективно использованные площади на предприятиях и в организациях. Это где-то возможность сокращения и оптимизации структур, дублирующие функции которых есть у нас еще в ряде организаций.