Второй энергоблок БелАЭС готов на 72 %

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС уже готов, его физический пуск запланирован на июль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно продолжаются работы по возведению и второго энергоблока.

На станции рассказали, что степень его готовности оценивается в 72 %.