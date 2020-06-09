Прямой эфир

Второй энергоблок БелАЭС готов на 72 %

09 июня 2020 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС уже готов, его физический пуск запланирован на июль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно продолжаются работы по возведению и второго энергоблока.

На станции рассказали, что степень его готовности оценивается в 72 %.

Второй энергоблок БелАЭС готов на 72 %-1

Второй энергоблок БелАЭС готов на 72 %-3

Многие строительно-монтажные работы вышли на завершающую стадию. Кроме того, случилось ключевое событие: подано напряжение на собственные нужды. Это дает возможность развернуть пусконаладочные работы. Пуск второго энергоблока запланирован на 2021 год.

О других новостях экономики за 9 июня читайте здесь.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Глава сельхозпредприятия: «Наша продукция должна завоёвывать мир, и я в этом уверена»
09 июня 2020 11:15

Глава сельхозпредприятия: «Наша продукция должна завоёвывать мир, и я в этом уверена»

Новости экономики за 08.06.2020
08 июня 2020 15:48

Новости экономики за 08.06.2020

В Беларуси планируют создать государственный жилищный надзор
08 июня 2020 15:46

В Беларуси планируют создать государственный жилищный надзор