Белорусских депутатов возмутила реклама «Ну, а Вам какого хрена?» Почему?

«Ну, а Вам какого хрена?». Эта двусмысленная фраза, звучащая в рекламе, возмутила парламентариев. Депутаты требуют запретить эту рекламу. Высоконравственные депутаты против креативных рекламных специалистов.

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли РБ:

Принимая решение о прекращении проведения какой-то рекламы, мы проводим экспертные включения. И только на основании документов мы снимаем данную рекламу. Мы получили заключение Института философии Академии наук, в котором признана эта реклама неэтичной (реклама хрена – ред.). Возможно, в административном процессе мы пригласим производителей данной рекламы на составление протокола. Штраф от 20 до 50 базовых величин.

Алексей Сатолин, генеральный продюсер группы рекламных компаний:

Кто должен создавать нормы соответствия или несоответствия рекламы? Каким образом определяются критерии нравственности рекламы? Данная рекламная кампания была направлена на молодежь. У нее совсем другая система восприятия и система ценностей. Я не считаю, что эта реклама находится за гранью нравственности, что эта рекламная концепция должна была кого-то унизить.

Я уверен, что та реклама, которая нравится всем, наверное, еще не появилась. Стоит задуматься, почему такая большая рекламная площадка страны как Национальная библиотека в вечернее время становится площадкой для рекламы пожарного извещателя.

Ханжество против творчества. Такие случаи уже имели место. Несколько лет назад минская администрация запретила европейскому автодилеру размещение в белорусской столице серии биг-бордов с рекламой моделей авто. «Пропаганда, насилие и реклама вредных привычек» – такой вердикт вынесли чиновники, увидев этот плакат.

Героя рекламы этого биг-борда посчитали психически нездоровым.

Полгода длился спор этого же представителя автодилера и Министерства торговли по поводу рекламной кампании «Самый длинный в классе».

Министерство настоятельно рекомендовало остановить рекламную кампанию. Она нарушает общепринятые нормы морали. Правда, в Минторге так никто и не смог дать четкого понятия, что же такое «общепринятые нормы морали».

Девушкам в нижнем белье не место в белорусской столице.

Отныне полуобнаженные красотки в эротических нарядах не будут смущать жителей Гомеля. Городские власти отказали в размещении таких щитов. Бурю негативных эмоций вызывала даже фотография с оголенным плечом. Производителю нижнего белья остается только гадать, как рекламировать свою продукцию.

Найти правду можно, выслушав мнение двух сторон. Дело усложняется, когда один из оппонентов решительно против конструктивного диалога, сообщает корреспондент телеканала «Столичное телевидение».