Румас: Ситуация на финансовом рынке разрешится в течение двух недель

Правительство готовит меры по стабилизации ситуации на валютном рынке. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Беларуси Сергей Румас.

Конкретные шаги по выходу из сложившейся ситуации уже прописаны и согласованы с Антикризисным фондом ЕврАзЭс. Также подготовлен проект указа по сдерживанию роста цен в Беларуси. Будет расширен перечень товаров, стоимость которых сможет регулировать государство. Готовятся предложения по введению ограничений надбавок к ценам на импортные товары.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Проблемы в экономике сегодня злободневные, они касаются каждого. Правительство со своей стороны принимает меры по устранению тех дисбалансов, которые накопились в экономике за последние годы. Да, возможно не всегда это получалось так, как хотелось, и мы слышим справедливую критику с разных сторон.

По оценке вице-премьера, ситуация на финансовом рынке разрешится в течение двух недель. Глава правительства поставил задачу буквально по дням расписать мероприятия с Национальным банком.