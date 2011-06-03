Правительство Беларуси приняло меры по сдерживанию роста цен

По оценке вице-премьера, ситуация на финансовом рынке разрешится в течение двух недель. Как отметил Сергей Румас, премьер-министром поставлена задача буквально по дням расписать мероприятия с Национальным банком.

Конкретные шаги по выходу из сложившейся ситуации уже прописаны и согласованы с Антикризисным фондом ЕврАзЭс. Уже подготовлен и проект указа по сдерживанию роста цен в Беларуси. Будет расширен перечень товаров, цены на которые сможет регулировать государство, а также ряд других мер. Их озвучили сегодня на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

Зимой при формировании нового правительства по всем правилам был подписан его договор с нанимателями и профсоюзами, то есть народом. И теперь именно от правительства ждут принципиальных решений выхода из сложной ситуации на финансовом рынке, а также стабильных цен на продовольственном рынке.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Проблемы в экономике сегодня злободневные, они касаются каждого. Правительство со своей стороны принимает меры по устранению тех дисбалансов, которые накопились в экономике за последние годы.

Принципиальный шаг сделан уже сегодня: подготовлен проект указа по сдерживанию роста цен в Беларуси. Он подразумевает расширить перечень товаров, цены на которые сможет регулировать государство. Продолжат ограничивать надбавки и к ценам на импортную продукцию. Жесткая финансовая политика будет сочетаться с усиленными мерами социальной защиты.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Речь идет о достижении к концу года таких показателей, чтобы реальные доходы всех представителей этого сектора не уменьшились. Нас беспокоят в первую очередь малообеспеченные и социально незащищенные слои населения.

Из конкретики: в противовес инфляции будут индексировать, то есть пересчитывать стипендии и зарплаты. В бюджете Беларуси заложено достаточно средств и на адресную соцпомощь. А первый этап — повышение пенсий — уже осуществили. Так что работа будет продолжена — отмечают в кулуарах Дома правительства.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

С 1 июня люди уже получат на 80 тысяч больше. Максимальная пенсия неработающему пенсионеру перейдет за рамку миллиона. Однако еще больше внимания мы уделили минимальному размеру пенсий. Эта работа будет продолжаться постоянно.

После формирования нового курса рубля ровно неделю назад последовало конкретное поручение Президента: обеспечить товарами магазины и зафиксировать цены. Выполнить все и сразу оказалось сложно. К примеру, ситуация в Могилеве: в одном магазине есть всё, а в соседнем — ничего. Однако этот факт скорее в зоне ответственности местных властей. Тем не менее, в целом, контроль за продовольственным рынком уже обеспечили.

Александр Якобсон, председатель комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Это правило выдерживается. Более того, торговые надбавки в Минске и во всех областях уменьшены.

По оценкам экспертов, шоковая терапия для белорусской экономики уже окончена. Резкое повышение стоимости энергоносителей несколько месяцев назад вынудило сегодня обратиться к нерыночным мерам по ограничению роста цен. И результат сегодня виден, хотя бы по ассортименту в магазинах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».