Андрей Тур: Такой девальвации национальной валюты, какая произошла у нас, не было в мировой экономике последние 20 лет

В конце первого квартала экономика Беларуси испытала два тяжелых шока. Первый из них связан с резким повышением цен на энергоносители. Второй шок - "девальвация белорусского рубля на 56%". По словам Андрея Тура, “эти вещи действительно очень сложны".

Андрей Тур, заместитель министра экономики Беларуси:

Такой девальвации национальной валюты, какая произошла у нас, не было в мировой экономике последние 20 лет.

Он также сообщил, что, по оценке на 1 июня, инфляция в Беларуси сложилась на уровне 20,2%, сообщает “БелТА”.

Правительство Беларуси готовит меры по стабилизации ситуации на валютном рынке. Подготовлен проект указа в области ценообразования, в нем определены понятия «сговора», «недобросовестной конкуренции» и «доминирующего положения на рынке», определена «возможность антимонопольным органам осуществлять мониторинг и контроль и применять государственные санкции». Кроме того, в Беларуси будет расширен перечень товаров, цены на которые будут регулироваться государством. Также будут подготовлены предложения по введению ограничений надбавок к ценам на импортные товары.