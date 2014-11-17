Новости Беларуси. Беларусь и Великобритания создадут Совет делового сотрудничества. Об этом договорились во время недавнего инвестфорума в Лондоне. Уже в начале года бизнесмены из Великобритании посетят Минск.

На форуме участников было больше, чем изначально предполагали. Нашу делегацию возглавлял руководитель банка развития Сергей Румас.

В Лондоне презентовали белорусские возможности. В том числе Парк высоких технологий и общий проект с Поднебесной – технопарк «Великий камень».

Около двух миллиардов долларов инвестиций уже пришло за последний год в Беларусь из Великобритании. Инвесторам интересны такие сферы, как строительство, сельское хозяйство, деревообработка, металлургия. Все перспективные предложения обобщит Совмин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах Правительства – работа на финансовых рынках и привлечение средств от размещения еврооблигаций.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

В планах Правительства в следующем году привлечь не менее 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций. Сегодня, наверное, самая позитивная оценка той ситуации (экономической, социальной, политической), которая есть в Республике Беларусь. И учитывая, что новых размещений в Российской Федерации, в Украине практически не происходит, естественно, у инвесторов освобождаются средства, которые ищут своего применения. Поэтому неслучайно взоры многих инвесткомпаний обращены сегодня на Республику Беларусь.