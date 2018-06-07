Прямой эфир

Белорусские специалисты пробурили на территории Украины первую газовую скважину

07 июня 2018 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для бурения привлекли международного бурового оператора. Именно благодаря успешной реализации таких проектов каждый год белорусская нефтехимическая компания увеличивает объемы добычи природного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

При работе применялась установка совместного производства белорусского предприятия и итальянской компании. В планах у белорусов построить на территории Украины еще четыре скважины для добычи природного газа.

Больше новостей экономики 7 июня здесь.

# Беларусь-Украина # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «Мы против обвальной и шоковой приватизации»
07 июня 2018 12:28

Президент Беларуси: «Мы против обвальной и шоковой приватизации»

Претендентки отрабатывали дефиле. На выставке «Белагро-2018» выберут лучшую бурёнку
07 июня 2018 08:17

Претендентки отрабатывали дефиле. На выставке «Белагро-2018» выберут лучшую бурёнку

Андрей Кобяков предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России
07 июня 2018 06:19

Андрей Кобяков предлагает обсудить на союзном Совмине проблемы при создании сборочных производств в России