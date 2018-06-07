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Новости экономики за 07.06.2018

07 июня 2018 17:08
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Новости Беларуси. Уже в 2018 году в Кемеровской области начнется строительство сервисного центра «БелАЗа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни Беларусь принимает участие в угольном форуме в России. В Кемеровскую область на XXV  Международную выставку технологий горных разработок приехали представители из 27 стран.

Второй год подряд у «БелАЗа» здесь проходит много переговоров, и они результативные. Пока экономика угольщиков на подъеме, продажи растут, число заказов увеличивается. Конечно, основной драйвер для «БелАЗа» – Россия, по Кузбассу рост заказов составил около 200 %.

Новости экономики за 07.06.2018-1

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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