Новости экономики за 07.06.2018

Новости Беларуси. Уже в 2018 году в Кемеровской области начнется строительство сервисного центра «БелАЗа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни Беларусь принимает участие в угольном форуме в России. В Кемеровскую область на XXV Международную выставку технологий горных разработок приехали представители из 27 стран.

Второй год подряд у «БелАЗа» здесь проходит много переговоров, и они результативные. Пока экономика угольщиков на подъеме, продажи растут, число заказов увеличивается. Конечно, основной драйвер для «БелАЗа» – Россия, по Кузбассу рост заказов составил около 200 %.