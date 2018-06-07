Президент Беларуси: «Мы против обвальной и шоковой приватизации»

Новости Беларуси. О перспективах сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития 7 июня шла речь во Дворце Независимости. Александра Лукашенко встретился с вице-президентом этой финансовой структуры Аланом Пию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, глава государства высоко оценил уровень взаимодействие нашей страны с ЕБРР. Только в 2017 году Банк инвестировал в белорусскую экономику больше 160 миллионов евро. Сейчас в реализации несколько крупных проектов. В последнее время банк расширил сотрудничество и с госсектором. В то же время Александр Лукашенко отметил, что передача государственной собственности частным инвесторам должна приносить пользу всему народу. А сам процесс – проходить постепенно. Другой сценарий, по мнению главы государства, может вызвать негативную реакцию общества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваш банк является можно сказать таким активным сторонником приватизационных процессов. Вы знаете наши подходы к приватизации государственной собственности, объектов. Я не думаю, что мои взгляды на приватизацию носят некий особый характер и уж слишком отличаются от тех подходов, которые проповедует Европейский банк.

Мы абсолютно не против процессов приватизации, это вполне естественная норма. Но мы исходим из того, как, наверное, и все здравые люди, что, если государство не может управлять какими-то активами, если государству не до этих активов, надо отдать их эффективному собственнику. Мы из этого исходим, и это главное. Мы против обвальной и шоковой приватизации. Это суть нашего подхода, потому что, согласитесь, объекты госсобственности ведь создавал весь народ. Особенно в былые времена, у нас это неплохие объекты и взять росчерком пера их и продать за бесценок – это значит породить несправедливость.

Взбудоражит народ, который выразит свое недовольство, как у нас в соседних республиках бывшего Советского Союза – вы, наверное, опыт этот изучали. Поэтому мы хотим, чтобы приватизация не была некой сферой напряжения в обществе. Это главное. И чтобы народ, государство от этой приватизации получали то, что должны получать в виде в нормальных зарплат и рабочих мест людей, доходы в бюджет и развития.

Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития сотрудничают уже более 15 лет. Объем инвестиций приближается к 2 миллиардам евро. Речь идет, в том числе о крупных инфраструктурных программах. К примеру, проводятся переговоры по проекту реконструкции Минской очистной станции. Его предварительная стоимость – 168 миллионов евро.