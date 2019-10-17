Белорусские самосвалы впервые выходят на рынок Индии

Контракт на 200 миллионов долларов подписан с крупнейшей угледобывающей компанией в мире Coal India Limited. 77 карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 136 тонн будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Там же, рядом с карьером, откроют сервисный центр для оперативной поставки запчастей. Белорусский завод дает гарантию 8 лет.