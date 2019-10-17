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Белорусские самосвалы впервые выходят на рынок Индии

17 октября 2019 07:01
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Новости Беларуси. Белорусская карьерная техника впервые выходит на рынок Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские самосвалы впервые выходят на рынок Индии-1

Контракт на 200 миллионов долларов подписан с крупнейшей угледобывающей компанией в мире Coal India Limited. 77 карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 136 тонн будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Там же, рядом с карьером, откроют сервисный центр для оперативной поставки запчастей. Белорусский завод дает гарантию 8 лет.

Белорусские самосвалы впервые выходят на рынок Индии-4

Первые партии самосвалов поставят заказчику в конце 2019 года.

# БелАЗ # Экономика # Фотофакт

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