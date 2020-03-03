Белорусские предприятия нефтехимической отрасли представили свою продукцию на выставке в Турции

Новости Беларуси. Пять компаний нефтехимической отрасли приняли участие в работе белорусской экспозиции на международной текстильной выставке, которая завершилась в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стенде был представлен широкий спектр различных синтетических волокон, нитей и другой продукции, в том числе инновационной. Некоторые образцы не имеют аналогов в мире. Не удивительно, что такое предложение вызвало повышенный интерес у представителей местного бизнеса и различных профильных ассоциаций. В результате, только по итогам форума наши предприятия заключили соглашения на общую сумму более 2 миллионов евро.